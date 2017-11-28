На українських автозаправних станціях 28 листопада ціна на бензин та дизельне паливо зросли на 10 – 50 копійок за літр.

Про це повідомляє "НафтоРинок".

У результаті подорожчання середні ціни на АЗС в Україні зросли до А-92 – 26,92 грн/л, А-95 – 27,69 грн/л, А-95 Преміум – 28,82 грн/л, ДТ – 25,44 грн/л, ДТ Преміум – 27,20 грн/л.

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Ціни на всі бензини і ДП на станціях під брендами "Авіас", ANP і "Укрнафта" подорожчали на 50 копійок за літр

Відтак ціни збільшилися до рівня: А-92 – 26,45 – 26,50 грн/л, А-95 – 26,95 – 27 грн/л, А-95 Energy – 27,45 – 27,50 грн/л і ДТ – 25 грн/л.

На 50 копійок за літр паливо подорожчало і на станціях під брендом AMIC. У мережі UPG ціна зросла на 40 – 60 копійок за літр.

На АЗС "БРСМ-Нафта" і на Shell бензин і ДП подорожчали на 20 копійок.