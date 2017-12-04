Харківське кастомне ательє ICM анонсувало виробництво нового незвичайного автомобіля - Porsche 910 GTS. Саме так називатиметься новий проект від ICM, створенням якого вже зайнялися в студії.

В його основі буде база Porsche Panamera GTS, однак у кузові купе.

Крім того, в ICM зроблять алюмінієвий ліфтинг всіх панелей, салону, а мотору додадуть потужності. Загальний дизайн буде витриманий в ретро-стилі.

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"Проект Porsche 910 GTS має з'єднати витоки духу Porsche і сучасну "начинку". Дизайн пройнятий духом епохи "реального заліза", – повідомили AUTO-Consulting в ICM.