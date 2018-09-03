Унікальний автомобіль,що здатен відмити найстійкіші забруднення з’явився на одному з українських підприємств.

Ще один новий ексклюзивний спецавтомобіль на базі КрАЗ-5401Н2 з’явився на Полтавському ГЗК. Він перший і єдиний на комбінаті та в Україні за своїми параметрами спецвиріб, виготовлений на замовлення комбінату із дотриманням особливих вимог в товаристві ПрАТ “АвтоКрАЗ” і ТОВ “Компанія ТІТАЛ”.

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Установка мобільна миюча УММ-5К високого тиску з підігрівом води призначена для змивання забруднень будь-якої складності, у тому числі мастила, палива, з гірської техніки, що експлуатується на запилених та забруднених об’єктах.

До складу спецмашини входить двовісне шасі нового покоління КрАЗ-5401Н2 вантажопідйомністю 13,3 тонни із двигуном Євро 5. На нього змонтовано агрегат високого тиску для мийки техніки з функцією підігріву води, працюючий одночасно з двома стволами (у комплекті дві котушки високого тиску, подовжуючі насадки для стволів), цистерна-термос для води об’ємом 5м3 та дизельна мотопомпа для закачування води в цистерну.

Автономний агрегат дозволяє проводити мийку будь-яких поверхонь за допомогою одного або двох стволів високого тиску із максимальної температурою води до 94°С.

Насос високого тиску оснащений латунним колектором, керамічними плунжерами, що забезпечує максимальну стійкість до корозії та зношування через стирання, довгий термін експлуатації в екстремальних умовах. В комплект агрегату входять швидкоз’ємні насадки 0°,15°,25°,40° (пар, пінні), дві котушки по 45 м, телескопічні насадки 1,8 — 5,5 м, дизельний нагрівач.

Термоізоляція цистерни забезпечує зміну температури води не більш ніж на 2°С протягом 10 годин роботи при різниці температур рідини і оточуючого повітря 30°С.