В Україні вже можна купити новиий чотириколісний засіб пересування вартістю 141 775 гривень. І це не першоквітневий жарт.

Новий для нашої країни Bajaj Qute насправді не зовсім автомобіль. Правильніше його назвати квадрицикл (не плутати з квадроциклом). Цей транспортний засіб повністю адаптовано для використання на дорогах загального користування. Для легального управління потрібно лише водійське посвідчення категорії В1.

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Довжина новинки становить 2752 мм, ширина 1312 мм, а висота 1650 мм. Радіус розвороту — всього 3,5 метра. Кліренс 188 мм, а споряджена маса 399 кг.

Bajaj Qute приводиться в рух 1-циліндровим 0,2-літровим мотором на 13 кінських сил з обертовим моментом в 19,6 Нм. Заявлена витрата — 3 літри на сто кілометрів пробігу. Максимальна швидкість — 70 км/год.

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