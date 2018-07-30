Правда, це зовсім не автобан, а звичайна вулиця в місті Харкові. Її перегородили шлагбаумом і беруть гроші за проїзд.

Харків'яни обурені тим, що за проїзд по вулиці Різдвяній через Центральний ринок з них вимагають гроші. "Їхав вчора з площі Конституції на Олексіївку. Вирішив об'їхати перекриту ділянку Клочківської через Благбаз.

Таких розумних виявилося багато, пробка в кілометр. Згадую про дорогу через ринок (по ній раніше тролейбуси їздили в депо). Пірнаю туди. Слідом з криком "Стояти!" біжить паркувальник”.

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Пояснюю йому, що їду "сквозняком" і паркуватися не збираюся. На виїзді упираюся в шлагбаум. Ще один "паркувальник" безапеляційно заявляє: "Проїзд платний!". На питання, на якій підставі і ким стягуються гроші, чи є відповідні документи (їх копії), відповідь одна: "Всі питання – до адміністрації ринку". Автомобіль блокують залізяками, підтягується охорона", – розповідає харків'янин.

Далі харків'янин викликав поліцію.

"Викликаю копів. Приїхали дуже швидко. З підходу заспівали:" Ви тут не перший, все їм платять, йдіть до адміністрації і розбирайтеся".

Йдемо в адміністрацію. Заступник начальника інформує, що у них на ринку "все приватна власність", включаючи їхню приватну дорогу. З повагою ставлюся до власності і прошу показати документ, що підтверджує її слова. Документів немає. Вірніше, вони є, але не тут, а там, в фірмі, яка їх "юридично супроводжує". ОК. Але ваше "паркування" не відповідає рішенню КабМіну від 2009 року. Відповідь: ця постанова нас не стосується! Воно для "муніципальної" парковки, а ми – приватна. Припустимо. Але має ж бути документ (нехай ваш внутрішній), яким встановлюється розмір плати за ваші "послуги"? Відповідь: є "прейскурант".

– ОК, покажіть будь ласка.

Відповідь: тут його немає, він повинен бути у паркувальників.

– Але вони сказали що всі документи у вас.

– Добре, зараз наш юрист пошукає копію прейскуранта...

Кінцівка: ні юриста, ні копії документа я так і не побачив. Копчики втомилися чекати і, переконавшись, що я не готовий писати "заяву", поїхали рятувати світ.

Як тільки паркувальник по рації повідомив своєму колезі, що "копи покинули територію", відразу знайшовся і прейскурант без печаток і підписів, але із зазначенням розцінок на проїзд від 10 до 50 гривень з автомобіля. І продемонстрував своє "посвідчення" співробітника ТОВ "Харківський Центральний Ринок. Торговий Майданчик 5". Після чого, прийнявши від мене 10 гривень, видавив із свого апарату нефіскальний чек від ... ФОП Соркіна Е. А.", – повідомляє харків'янин.

До слова, проїзд по частині вулиці Різдвяної, що проходить через Центральний ринок, став платним кілька років тому. З цією проблемою зіткнулися багато харківських автомобілістів.

На кадастровій карті України Центральний ринок дійсно розділений посередині вулицею Різдвяною. Однак дорога на ній не розмічена так, як інші дороги на карті.