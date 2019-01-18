Обсяг ринку скрапленого газу в 2018 році зберіг торішні темпи зростання на рівні 8,9%, повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на власне дослідження.

За підсумком 2018 року баланс ринку склав 1 мільйон 728 тисяч тонн скрапленого газу, що на 141 тисяч тонн перевищує обсяг 2017 рок. В "А-95" відзначили, що ці обсяги не включають в себе ЗУГ і ШФЛУ, імпортовані для подальшої переробки.

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Згідно з даними дослідження, внутрішнє виробництво газу скоротилося на 2% в основному через зниження завантаження ГПЗ "Укрнафти". В Україні залишається шість виробників скрапленого газу, які сумарно в 2018 р скоротили випуск ЗУГ на 1,8% до 411 тисяч тонн. При цьому їх частка в балансі ринку впала з 35,8% до 31,2%.

Імпорт зрідженого газу в 2018 р виріс на 12,7% — з 1 мільйону 168,6 тисяч до 1 мільйону 316,6 тисяч тонн. Найбільшою країною відправки ЗУГ на український ринок залишається РФ, однак за рік її частка в балансі ринку скоротилася з 48, 5% до 40,7%. Прямі поставки з Росії склали 502,5 тисяч тонн ЗУГ, ще 199,8 тисяч тонн припало на транзитні поставки через білоруські термінали.

У 2018 році залізницею з Казахстану було поставлено 250,95 тисяч тонн ЗУГ проти 38,1 тисяч тонн в 2017 році. Нагадаємо, що поставки казахського ресурсу в Україні відновилися лише у вересні 2017 року.

Поставки газу з інших джерел (морської транспорт і перевалка через західний кордон) скоротилися на 23%, з 66,3 до 50,8 тисяч тонн, а їх частка в балансі — з 4,2% до 2,9%.

Залізничним транспортом імпортовано в 2018 році 1мільйон 022,2 тисяч тонн, що на 9% більше, ніж в 2017 році. При цьому частка з/д-імпорту в загальному обсязі поставок скоротилася з 80,2 до 77,6%.

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Поставки автотранспортом в минулому році зросли на 33,4% — з 207 до 276 тисяч тонн. Частка автотранспорту в загальному обсязі імпорту зросла з 17,7 до 21%. Співвідношення морських поставок до загального обсягу імпорту знизилася з 2 до 1,4%. За підсумками 2017 р баланс ринку склав 1,58 млн т, що на 8,6% більше, ніж в 2016 році.