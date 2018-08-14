Стурбованість німців шкідливими викидами дизельних моторів веде до істотного зниження цін на машини з такими двигунами. В результаті попит на злегка старі дизелі з Німеччини зростає в багатьох країнах Європи.

Згідно з дослідженням Університету Вюрцбурга-Швайнфурта, який оцінив дані Федерального статистичного управління Німеччини, експортування вживаних дизельних автомобілів в минулому році зросло на 20,5 відсотка до майже 240 тисяч автомобілів. Більшість автомобілів вирушили до Італії (22 045), Австрії (21 307) і Франції (16 527).

Читайте также: Дожились: українців шокувала Таврія на євробляхах

Найвищі темпи зростання в порівнянні з 2016 роком було досягнуто Хорватією (+89,6%) і Україною, де імпорт німецьких дизельних автомобілів навіть збільшився на 136%. Проте, невимушені правила імпорту також зіграли тут роль, пояснив Кіллі. Обидві країни розглядаються як ринки збуту для старіших моделей, в той час як більш нові і більш дорогі автомобілі воліють продавати в Західну і Південну Європу.