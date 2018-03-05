Гірські дороги - небезпечніші за звичайні. Засніжені гірські дороги - небезпечніші за ті ж дороги влітку. Вантажівка - непідходящий автомобіль для дріфту. Усе це так. Але герой цього відеоролика намагається переконати нас у протилежному.

Одразу застерігаємо глядачів цього відео від повторення того, що виробляє водій Iveco Daily на гірському серпантині, вкритому снігом. Це вкрай небезпечно. А до цього часу здавалося ще й неможливим.

Як зазначено у коментарі до відео, розміщеного на приватному каналі у YouTube, перед нами Дамір Овчина на своїй вантажівці з служби доставки In Time. Водій має деякий досвід у перегонах гірськими серпантинами – він є сербським гонщиком. Та навряд чи йому доводилось раніше їздити наввипередки на Iveco Daily. Так чи інакше, а вправність Даміра без сумніву заслуговує на контракт з якоюсь гоночною командою. Подивіться самі.

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