У Києві в Голосіївському районі невідомі залишили на припаркованих автомобілях листівки з погрозами.

Про це повідомив журналіст Влад Антонов.

Шахраї вимагають поповнити номер мобільного телефону на 500 гривень. Якщо цього не станеться, вони погрожують подряпати автомобіль цвяхом.

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"Доброго часу доби! У поліцію звертатися немає сенсу. Якщо Ви не хочете, щоб на вашому авто вздовж кузова з’явилася глибока подряпина від гострого цвяха, то протягом доби внесіть суму 500 гривень на номер мобільного рахунку +380682314829, з коментарем "Ваш держномер". Якщо це не відбудеться, у найближчий час Вас чекає дорогий ремонт 4-х або більше елементів кузова (від 15 000 гривень), після здійснення платежу Ви про нас забудете", – йдеться у повідомленні шахраїв.

При цьому вони стверджують, що заробляють "погано, але чесно".

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У кометарях під постом Влада Антонова користувачі діляться думками, як боротися з такими шахраями.



У Києві водіям погрожують пошкодженням автомобілів