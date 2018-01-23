Заказать б/у автомобиль из Польши сегодня может каждый, даже без знания языка.

Любимая поисковая система с легкостью предоставит информацию о популярных автомобильных площадках в любой точке мира, нам же интересен рынок соседней Польши. Автомобили на польских номерах пользуются стабильным спросом в нашей стране, так что мы решили отобрать самые популярные интернет-площадки, которые помогут выбрать и заказать б/у автомобиль за рубежом, не вставая из-за компьютера.

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На всех представленных сайтах есть удобные фильтры и рубрикаторы, позволяющие выбрать нужный вид техники, а в большинстве случаев здесь же можно найти и запчасти. Как правило, сайты дублируются на английском, однако и без знания польского или английского пользователи без труда смогут сориентироваться в навигации этих сайтов. Большинство браузеров позволяют автоматически переводить страницы сайтов, к тому же существуют онлайн-сервисы для перевода, что позволяет получить расширенную информацию по заинтересовавшему автомобилю, мотоциклу или другому виду техники.

При поиске советуем обратить внимание на то, в каком городе продается автомобиль, так как, в случае самостоятельной покупки, это может существенно повлиять на итоговую стоимость – топливо в Европе недешевое.

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Вашему вниманию несколько самых популярных ресурсов с объявлениями о продаже авто и мототехники от частных лиц в Польше.

OLX.pl — знакомый украинскому пользователю сайт OLX работает и в Польше, меню и навигация сайта идентичны нашему;

Otomoto.pl — специализированна площадка для торговли транспортом, простая навигация для быстрого поиска;

Moto.allegro.pl — сайт не специализированный, однако раздел, посвященный технике содержит много актуальных объявлений. Плюс, есть объявления о продаже сопутствующих товаров и запчастей.

Moto.gratka.pl — популярный ресус с частными объявлениями, много объявлений от трейд-ин площадок.

Autotrader.pl — объявления от частных лиц и автодилеров, сайт посвящен исключительно технике.

Autoscout24 — информация о ценах указана в евро, сайт доступен на русском и украинском языках. В базе около 3 млн. объявлений.

Auto-m.pl — одна из старейших и самых популярных площадок для продажи и покупки автомобиля в Польше. Поиск ведется по базе польских, французских, австрийских, испанских и немецких автомобилей.

Autoauto.pl — сайт представлен на нескольких языках, в том числе на украинском.

Auto.com.pl — еще одна специализированная доска объявлений о купле-продаже транспорта.

Gielda-samochodowa.pl — помимо объявлений, сайт предоставляет информацию о средней стоимости каждой модели автомобиля.