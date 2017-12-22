Верховна Рада України підтримала введення тимчасових пільг щодо звільнення від ПДВ та акцизного збору в 2018 році на виготовлені в Україні електромобілі. Та пільги по ПДВ втратили електротаксі, а також послуги оренди, прокату та лізингу електромобілів.

За ці зміни в законопроект №6776-д "Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році" на засіданні 21.12.17 проголосували 274 народних депутати.

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Як повідомлялося, 8 грудня ВР внесла поправки в Податковий кодекс, згідно до яких імпорт в Україну електромобілів в 2018 році звільняється від сплати ПДВ і акцизного збору. Крім того, від сплати ПДВ були звільнені операції з надання послуг таксі, оренди, прокату і лізингу електромобілів.

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За даними Державної фіскальної служби, в січні-листопаді поточного року імпорт електромобілів збільшився до 2676 одиниць, тоді як за весь 2016-й в країну було ввезено 2274 одиниць. Відповідно до оцінки відомства, за відсутності митних платежів імпортери будуть економити більше 20% вартості.