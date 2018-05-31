Українські водії не платитимуть за пошкодження машин через стан доріг зі своєї кишені. Так постановив Верховний суд України.

Збиток, завданий транспортному засобу через неналежний стан доріг, повинна відшкодувати структура, на балансі якої знаходиться розбита дорога. Таке рішення було прийнято в ході розгляду справи №373 / 1281/16-ц в якому власник Renault Lodgy вимагав компенсацію 38,4 тис. грн. від Переяслав-Хмельницької міської ради.

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Старший партнер адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець так прокоментував це рішення: “Дуже логічна постанова, яка раз і назавжди розставляє все по своїх місцях: за ким офіційно закріплена та чи інша ділянку дороги - той і повинен відшкодовувати збитки, яких було завдано автомобілю або людині через його несправність (їм безпосередньо або страховим компаніям, якщо ті раніше провели виплати постраждалим). Тобто відповідальність несе не Укравтодор, не якась ще обслуговуюча компанія, а фактичний власник. Він повинен підтримувати дорогу в адекватному стані і платити, якщо не робить цього. Все чітко і зрозуміло”.

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ДТП через незадовільний стан доріг в Україні не рідкість. У таких аваріях страждає не тільки техніка, а й люди. Зазвичай всі витрати після цього несуть самі люди або страхові компанії, якщо авто застраховане. Втім, водії вже вигравали подібні позови. Найчастіше після цього дуже складно дочекатися компенсації, але найнастирливіші власники все ж “вибивають” гроші приблизно протягом року.

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“Причини можуть бути найрізноманітніші. Наприклад, Держказначейство може гальмувати платежі на той чи інший регіон. Або в бюджеті міста або області може не бути відповідної статті витрат - на судові виплати (і, до речі, з цієї причини відшкодування гальмується найчастіше). Гроші у міста можуть бути, але якщо статтю витрат не затвердили, то місцеві керівники не можуть дозволити виплату, оскільки за фактом допустять нецільове використання коштів. Фактично це посадовий злочин, за яке чиновника при першій нагоді покарає прокуратура або контрольно-ревізійне управління. Це всі розуміють, і не хочуть підставлятися зайвий раз”, - розповів керуючий партнер ЮФ “Можаєв і партнери” Михайло Можаєв.