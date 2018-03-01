Відеоролик з можливістю всебічного огляду дозволяє опинитись усередині автономного автомобіля Waymo і навіть віртуально перетворитись на сам автомобіль.

Автономний Chrysler Pacifica Hybrid використовується Waymo для дорожніх випробувань системи автомного управління. Завдяки технологіям 360-градусного відео маємо змогу опинитись усередині безпілотника, а також побачити світ його “очима”.

Waymo – дочірня компанія Google. Youtube – ще одна торгова марка, що належить Google. Використовуючи передові технології обох, творці майбутнього показали, що чекає автомобілістів та решту світу вже у найближчі роки.

Tesla успішно проторувала шлях безпілотникам. Комерційний успіх спонукав не лише автогігантів вкладати кошти у розробку автономних систем управління. Тепер це лише питання часу та намотаних на одометрі кілометрів і миль, коли ми зможемо побачити у автосалоні дилера перший транспортний засіб 4-го рівня автономності.

Наразі Waymo має вже близько п'яти мільйонів миль автономного пробігу на громадських дорогах. Поки що люди остерігаються автомобілів з штучним інтелектом, опитування показують що довіритись технологіям готові лише 36-52% пересічних громадян. Можливо, це відео, більше схоже на віртуальну реальність, допоможе збільшити рівень довіри до транспорту майбутнього.

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