Деяких людей хлібом не годуй, лиш дай порушити якусь заборону.

Мости чомусь так і притягують любителів порушувати правила. Ось відео про черговий такий випадок.

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У мережі прославився “Міст дурості”, під яким не можуть проїхати вантажівки, однак водії продовжують намагатись це зробити. Підвісний “Бобровий міст” у Арканзасі, США має обмеження на в’їзд транспорту певної висоти та вагою не більше 10 тонн. Переправа була збудована ще у 1949 році і не є абсолютно надійною. Однак водій пасажирського автобуса вирішив знехтувати ваговим обмеженням.



Найстрашніше у цьому відео не те, що відчайдуха ледь не знищив міст, автобус та не втратив власне життя – він міг занапастити і життя пасажирів, що знаходились у автобусі у той момент.

Речник Департаменту транспорту Арканзасу заявиви, що місцева дорожна поліція проводить розшук власника автобуса, а тим часом мостову переправу закрито для проведення інспекції технічного стану на безпечність.

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