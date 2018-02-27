Через погіршення погодних умов правоохоронці заборонили в'їзд вантажного транспорту до Києва, Одеси і Кропивницького.

"Тимчасово обмежено в'їзд вантажного транспорту на територію Києва, Одеси і Кропивницького. На Запоріжжі обмежено рух по трасі державного значення Н-30 (від с.Токмак в м.Бердянськ)", - йдеться в повідомленні пресс-службаи МВС.

Раніше в столичній мерії попередили, що вантажівкам можуть заборонити в'їзд до Києва на час негоди. Синоптики при цьому зазначили, що у Львові температура повітря може знизитися до мінус тридцяти.

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Також стало відомо, що в Херсоні та Одесі скасували ряд авіарейсів через негоду. Так, в одеському міжнародному аеропорту через складні погодні умови скасували три авіарейсу. Херсонський міжнародний аеропорт призупинив свою роботу.