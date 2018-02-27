Розвиток систем автономного водіння вже дійшов того рівня, коли влада штату Каліфорнія може на законодавчому рівні дозволити експлуатацію автомобілів за автопілотом.

На разі в штаті Каліфорнія внесені зміни до правил дорожнього руху, які дозволять їздити безпілотним автомобілям по дорогах загального призначення. Про це інформує видання Financial Times.

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Нагадаємо, що до прийняття цих змін безпілотним авто також дозволялося брати участь в дорожньому русі, але незважаючи на наявність чи відсутність автопілота за кермом автомобіля повинна була знаходитись людина, яка готова була в разі виникнення небезпечної ситуації взяти керування в свої руки.

Зараз, щоб отримати дозвіл на експлуатацію безпілотних авто, автовиробник має довести, що їхні технології безпечні і стійкі до кібератак. Крім того, компанії повинні будуть представити план тісної взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами.

В Financial Times зазначають, що 50 компаній на разі тестують на дорогах штату безпілотні автомобілі. Серед них – Uber, Apple, Ford і Toyota. «Це важливий крок вперед для автономних технологій в Каліфорнії», – сказав директор департаменту автомобільних транспортних засобів Каліфорнії Жан Шіомото.

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Головним аргументом на користь нової технології є те, що комп'ютер керує автомобілем і аналізує ситуацію на дорозі краще за людину, яка може відволіктися чи стомитися. Противники стверджують, що тепер водіння буде схоже на відеогру. «За винятком того, що на карту поставлено життя», – зазначає Джон Сімпсон з Consumer Watchdog.

Однак люди поки що продовжать брати участь в системі управління автомобілем – все ще залишиться віддалений оператор, який зможе використовувати бездротове з'єднання або поговорити з пасажирами автомобіля. Каліфорнія – не перший штат, який дозволив безпілотні автомобілі. У Мічигані і Неваді вже діють ці правила, тестування також проходять в Арізоні.

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Тим часом Ілон Маск хоче втілити новий проект, згідно з яким безпілотна Tesla перетне всю Америку від заходу до сходу без жодного втручання людини.