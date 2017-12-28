Згідно із законом, який регулює відповідальність за неправильну парковку, влада потихеньку намагається позбавлятися автомобілів на іноземних номерах.

Згідно з прийнятим Верховною Радою 21 грудня 2017 року Законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України з реформування сфери паркування транспортних засобів", в законодавство внесено ряд змін, які можуть поступово очистити вулиці українських міст від автомобілів з іноземною реєстрацією. Особливо якщо їх водії будуть паркуватися у невстановлених місцях або відмовлятися платити за паркування.

"Під роздачу" потраплять користувачі автомобілів на іноземних номерах, які були ввезені за схемою "верблюд", вважають в "Дорожньому Контролі".

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Мова йде про схему, коли згідно зі статтею 380 Митного кодексу іноземці можуть завозити автомобілі в Україну без сплати митних зборів на строк до одного року. Якщо ж таку машину завозить українець - він зобов'язаний сплатити повну вартість розмитнення.

Згідно зі "схемою", іноземець заїжджає в Україну і передає таку машину українцю. Іноземець-"верблюд" отримує свої гроші та їде до себе до Литви або Польщі, виписавши довіреність українцю. Останній їздить на нерозмитненому авто, не сплативши митних платежів.

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Ухвалений Закон змінює статті 14-2 Кодексу про адміністративні правопорушення: "У разі, якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України і такий транспортний засіб відповідно до законодавства не підлягає державній реєстрації в Україні, до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

За новим законом, автомобілі, які стоять з порушенням ПДР або ж припарковані без оплати паркування, евакуюють на штрафмайданчик. При цьому, тепер евакуювати буде не тільки поліція, але і співробітники служб паркування. У кодексі з'явилася ст. 265-4 - "Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування": "Тимчасове затримання транспортного засобу інспектором з паркування здійснюється шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора". Співробітник паркування має право евакуювати машину, яка стоїть з порушенням ПДР або якщо водій не оплатив стоянку.

У ст. 265-2 і ст. 265-4 з'явився додаток, який свідчить: "Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставлення для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, відповідальній особі, зазначеній у частині першій статті 14-2 цього Кодексу, або особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України, або особі, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, відбувається невідкладно за зверненням такої особи після сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартості послуг із транспортування та/або зберігання транспортного засобу".

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Отже, у разі якщо автомобіль евакуювали на штрафмайданчик і цей автомобіль не має української реєстрації, забрати його може лише особа, яка ввозила машину в Україну або керувала цим автомобілем на момент вчинення порушення. Однак, згідно ст. 14-2 - в разі якщо машина не зареєстрована в Україні, штраф буде виписаний саме на особу, яка завозила автомобіль в Україну.

Справа в тому, що якщо поліція або паркувальник евакуюють машину, вони не знають ПІБ, хто припаркував цю машину. Тому, вони роблять запит в прикордонну службу і отримують ПІБ людини, яка завезла цю машину в Україну. На нього виноситься постанова. Далі, на штрафмайданчик приходить водій-українець і просить повернути його машину. Йому відмовляють, бо адміністративні матеріали оформлені саме на того, хто завозив машину і саме ця людина має заплатити штраф і забрати автомобіль.

Однак, іноземець, виконавши роль "верблюда", вже давно виїхав у Польщу чи Литву і не буде кожен раз їздити в Україну, щоб платити штрафи і забирати машину зі штрафмайданчика. Отже - машина назавжди залишиться на штрафмайданчику. Більше того, українець, який купив іноземне авто за схемою "верблюд", не зможе довести законність використання цього автомобіля в Україні.

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Згідно п. 4 ст. 380 Митного кодексу: "Тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їхніх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розкомплектовані чи передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам".

Виходить, що купивши автомобіль за допомогою іноземця, водій-українець буде ним користуватися до першого порушення за зупинки\стоянку або несплату паркування. Як тільки цей автомобіль потрапить на штрафмайданчик, забрати його зі штрафмайданчика буде неможливо. Якщо водій-українець почне доводити поліції, що він водій цього авто - йому загрожує ст. 485 Митного кодексу: "Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів", що передбачає штраф 300% від суми митних платежів, а це сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Україні буде працювати фото - і відеофіксація порушень ПДР