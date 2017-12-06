Керівник асоціації нерозмитнених авто "АвтоЄвроСила" закликав членів організації бути готовими виїхати на протести до Верховної Ради в найближчий час.

У своєму зверненні до членів громадської організації "АвтоЄвроСила" її керівник Олег Ярошевич закликав власників нерозмитнених авто готуватись до нової акції протесту. Вона пов’язана з можливим прийняттям законопроекту номер 7286, внесеного Кабінетом Міністрів як невідкладний.

Цей законопроект надає поліцейським розширені повноваження – зупиняти та перевіряти всі автомобілі, в тому числі з іноземними номерами. Окрім того, Закон зобов’яже іноземців, які ввезли нерозмитнені "авто на бляхах" в Україну, реєструвати ці автомобілі в Сервісних центрах МВС України.

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На думку Олега Ярошевича, після прийняття цього закону поліцейські почнуть масово зупиняти транспортні засоби з європейською реєстрацією та перевіряти, чи авто зареєстровано. "Це недопустимо, тому що це повноваження не поліцейських, а митників, – вважає Ярошевич. – Така норма закону призведе до корупції і більше нічого не зміниться. Тому що лише закон про розмитнення зніме соціальну напругу. Цей закон зараз розробляється разом з ДФС, нардепами та АвтоЄвроСилою. Діалог із владою почався".

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Олег Ярошевич зазначив, що власникам нерозмитнених автомобілів треба бути готовим терміново зібратися і не дати прийняти законопроект 7286, який дає нові повноваження поліцейським і не дасть змоги боротися за цілі та пріоритети власників "євроблях".

Нагадаємо, що Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні.