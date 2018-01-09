Кияни пропонують дозволити рух важливими магістралями столиці України зі швидкістю, що становить понад 50 кілометрів за годину. Такий крок вони пояснюють неефективністю обмеження швидкості до 50 кілометрів за годину на таких дорогах.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міськради.

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Як констатує її автор Костянтин Морозов, з 1го січня 2018 року в населених пунктах максимальну швидкість на дорогах обмежено до 50 кілометрів за годину.

Це обмеження може бути актуальним для досить вузьких та спокійних вулиць середмістя, на яких є багато наземних пішохідних переходів, світлофорів тощо. Водночас у місті є досить велика кількість широких доріг, що часто є розділеними відбійниками, не містять перехресть, світлофорів, наземних пішохідних переходів, для яких це обмеження стає неефективним та безглуздим,

– підкреслює він.

За його словами, перш за все йдеться про проспект Перемоги, вулицю Олени Теліги, проспект Бажана, Столичне та Наддніпрянське шосе, а також Велику Окружну дорогу.

"З метою приведення швидкісного режиму в місті до актуального стану просимо у найкоротший термін дозволити на таких магістралях рух із вищою швидкістю (для кожного випадку це значення може бути визначено окремо, залежно від стану та особливостей дороги) та позначити це шляхом встановлення відповідних дорожніх знаків", – додає Морозов.

Додамо, за останніми даними, під петицією зібрано 3 тисячі 719 підписів з 10 тисяч необхідних.