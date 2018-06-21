Сьогодні вночі стався вибух на АЗС "БРСМ" в Київській області, розташованої на 29 кілометрі траси Київ-Чоп. Вибухнула газова колонка. Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляється, на місці події працювали співробітники Києво-Святошинського відділу поліції і та рятувальники. Встановлюються всі обставини і причини вибуху.

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"На АЗС БРСМ-Нафта (що знаходиться на трасі Київ - Житомир) о 23:46 водій забув вийняти пістолет з бензобака і почав рух в бік виїзду з АЗС, в результаті чого паливороздавальна колонка була зірвана з кріплень, впала і почався витік газу. Сталася пожежа, після якого загорілося обладнання ", - повідомив директор департаменту стратегічного маркетингу і реклами в" БРСМ-Нафта "Олександр Мельничук. Він додав, що вогонь був погашений за 11 хвилин.

За словами Олександра Мельничука, винуватець події зник з місця події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК (знищення і пошкодження чужого майна суспільно небезпечним способом).