На вихідних – 9 та 10 грудня – в Україні в деяких областях очікується різке погіршення погодних умов. Тож на дорогах очікується ожеледиця та налипання мокрого снігу.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

"9-10 грудня погіршення погодних умов: вдень 9 грудня на Закарпатті сильні опади (дощ та мокрий сніг), в Карпатах вдень 9 грудня та вночі 10 грудня сильний сніг; 10 грудня у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", – йдеться в повідомленні.

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Окрім того, 9-10 грудня у зв'язку зі снігопадами, у високогір'ї Івано-Франківщини та Закарпаття зберігається, у середньогір'ї Закарпатської області оголошується значна лавинна небезпека (3 рівень), існує загроза зсувів снігу на дороги.