Концерн Volkswagen AG підтвердив інформацію про те, що зараз йде робота над проектом створення повнопривідного позашляховика, який буде пересуватися виключно на електротязі.

Повідомляється, що крім кросовера ID Crozz, який зараз перебуває в статусі концепту, в надрах концерну розробляється ще одна версія позашляховика, розміри якого можна порівняти з компактним Tiguan. За формою кузова він буде нагадувати купе. Назви для моделі наразі немає.

Першим у гамі електромобілів з'явиться хетчбек, кросовер – за ним.

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Роль силової установки буде виконувати тандем з двох електромоторів. Причому більш потужний планують встановити на задню вісь. Очікується, що сукупна потужність электромоторів буде близько 300 л. с., а пробіг на одному заряді складе близько 300 миль (до 400 км).

Ймовірно, до моменту серійного виробництва кросовера ручний режим водіння буде неактуальним

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Але перед тим, як запустити електричні позашляховики в серійне виробництво, Volkswagen планує завершити роботи над хетчбеком ID. Передбачається, що продажі новинки стартують разом з появою VW восьмого покоління.

За попередніми даними, хетчбек VW ID буде обладнаний електричним двигуном у 168 л. с., а пробіг на одному заряді буде становити від 249 до 373 миль (400-600 км) в залежності від обраної комплектації.