Німецька автомобільна компанія Volkswagen відтепер вироблятиме електричні яхти. Концерн разом зі своїм підрозділом Cupra оголосив про початок співпраці з брендом Silent Yachts.

Компанія Silent Yachts виготовляє екологічно чисті яхти з електромоторами та сонячними панелями. Вона вже спустила на воду 11 електросуден.

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В залежності від виконання та розмірів, потужність електромоторів човнів становить від 10 до 26 кіловатів, а ємність батарей – від 150 до 532 кіловат-годин.

Тобто яхта може приводитися або ж тільки енергією від сонячних батарей, або електрикою, виробленою панелями та дизельним генератором.

Огляд унікальної електричної яхти: дивіться відео

Що відомо про співпрацю Volkswagen та Silent Yacht

Через підвищення попиту на такі яхти Silent Yacht вирішив залучити Volkswagen Group. У компанії сподіваються таким чином підняти обсяги виробництва до 50 яхт на рік.

Німецький автовиробник допоможе не тільки дизайном від свого бренду Cupra, але й надасть нову платформу від електромобілів. Мовиться про:

батареї;

електромотори;

інвертори, які вже використовуються в електрокарах ІD3 та ID4.

Відтепер ці деталі ще й допомагатимуть при створенні люксових човнів.



Яхта, обладнана сонячними батареями / Фото Silent Yachts

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