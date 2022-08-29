На Закарпатті створили пересувний комплекс для передової, в якому бійці ЗСУ можуть помитися та попрати речі.

На Закарпатті в Полянській громаді для військових створили мобільний лазне-пральний комплекс. Цей комплекс базується на базі напівпричепа, який тягне тягач IVECO Stralis 460. Їх пофарбували у захисний темно-зелений колір, щоб автопоїзд був менш помітним для ворогів.

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Завдяки цьому комплексу військові на передовій матимуть змогу випрати, висушити, попрасувати одяг і помитися. Комплекс має душові та парну лазню, облаштовану деревом. Під час переобладнання майстрами Полянської громади було враховано всі пропозиції військових щодо технічного забезпечення.

Позаду, в технічному відсіку, розміщені дизель-генераторні установки автономного енергозабезпечення, а також спеціальне обладнання для підключення до зовнішньої мережі.

До початку повномасштабного вторгнення Міноборони України проводило закупівлю лазне-пральних комплексів у офіційних виробників на базі МАЗ та КрАЗ. Станом на 2021 рік за п’ять років ЗСУ поповнились новими лазне-пральними комплексами у кількості понад 60 одиниць.