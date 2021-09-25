Пральна машина – один з найекзотичніших вантажів, які водіям доводиться перевозити у своїх легковиках. Це буває дуже нечасто, але, як то кажуть, хоч раз, та гаразд: і одним переїздом можна "вбити" машинку назавжди.

В інтернеті повно інструкцій, як перевозити пральну машинку без транспортувальних болтів – але в жодній ми не знайшли конкретних підказок з ілюстраціями. Тож експертам Авто24 довелося проводити власні специфічні тести із залученням реальної “пралки”. Отже, все по черзі.

Один з прийнятних варіантів перевезення пральної машини в автомобілі – лежачи на задній стінці

Сучасну автоматичну пральну машинку не рекомендується перевозити так, як є – тобто без спеціальної фіксації барабана. Проблема у тому, що барабан для білизни закріплено в корпусі не жорстко. Разом з ванною (баком) він м’яко підвішений на спеціальних еластичних елементах, щоб під час прання вібрації не передавалися на корпус і підлогу.

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Тому якщо машинку просто поставити на підлогу автомобіля, уся підвішена конструкція під час руху буде розгойдуватися. На нерівностях або при маневруванні амплітуда коливань сягає таких значень, що пластиковий бак б’ється в корпус машинки.

Ми переконалися в цьому, спробувавши такий недбалий варіант перевезення. Врешті решт це може призвести до руйнування пластикового бака або до поламки еластичних елементів підвісу – так званих амортизаторів. Тому інженери придумали на час перевезення фіксувати барабан із баком в одному положенні. Для цього вся конструкція притягується до задньої стінки корпусу спеціальними болтами – вони, подібно саморізам, через зазначену стінку вкручуються в отвори у тілі бака.

Транспортувальні болти фіксують м’яко підвішений бак з барабаном під час перевезення пральної машинки. Вони різні для різних моделей машин

Теоретично транспортувальні болти для всіх моделей “пралок” схожі, але на ділі відрізняються довжиною та розмірами втулок, які надягаються під голівку. Але найгірше те, що у більшості випадків власники, викрутивши ці болти після доставки придбаної машинки додому або гублять їх, або викидають. І коли виникає потреба перевезти пральну машину на більш-менш велику відстань, знайти ці кріплення не вдається.

Між тим, можна замінити транспортувальні болти іншими засобами фіксації. Треба підперти м’яко підвішений бак з барабаном так, щоб він втратив можливість коливатися на амортизаторах. Для цього доведеться зняти нижню або верхню кришку машинки, відкрутивши кілька шурупів або гвинтів. Коли відкриється доступ до підвішеного баку з барабаном, треба щільно заповнити простір з усіх боків від нього – тобто між баком і стінками корпусу. “Заклинити” бак можна старим пледом, ковдрою, непотрібним одягом або іншими речами.

При перевезенні пральної машини без транспортувальних болтів треба надійно зафіксувати бак від постійних коливань підручними засобами

Наприклад, під час нашого експерименту нам трапилися під руку з десяток порожніх PET-пляшок від води. Цей підручний засіб хороший тим, що можна випускати з пляшок частину повітря, регулюючи таким чином товщину “розпорки”. Також жорстку у повздовжньому напрямку пляшку легше проштовхувати у глибокі щілини, аніж, скажімо, рушник чи старий светр. Звісно, після прибуття на місце призначення будь-які предмети-розпорки треба видалити.

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У багатьох рекомендаціях з перевезення пральної машинки в автомобілі радять ставити її вертикально, тобто у робочому положенні. Можливо, у цьому є якісь особливий сенс, але нам здалося цілком логічним перевозити машинку лежачі на задній стінці. Адже саме у такому положенні бак виявляється притиснутим силою земного тяжіння до задньої стінки корпусу, як це роблять штатні транспортувальні болти.

“Упакована” так пральна машина проїхала у стандартному ЗАЗ Lanos близько 320 км шляхами різної якості та не отримала пошкоджень.

Поради щодо перевезення пральної машинки

Здавалося б, головне у цій справі – заздалегідь зрозуміти, чи пролізе вантаж у проріз багажника і чи вдало поміститься він у його глибині. Але є ще кілька важливих нюансів.

Перед завантаженням машинки до автомобіля переконайтеся, що в ній не залишилося і ста грамів води. Яка у дорозі неодмінно знайде спосіб вилитися назовні і промочити інтер’єр, оббивку багажника або й “крам”, який ви звикли возити у його “підпіллі” поряд із запаскою.

Обгорніть машинку з усіх боків товстим пледом або ковдрою. Це захистить оббивку машини від подряпин, коли багаж під час руху підсунеться до бортів автомобіля.

Бажано, щоб пральна машинка лежала всією задньою стінкою на рівній поверхні. Якщо одну якусь частину задньої стінки підпиратиме локальний виступ (скажімо, запаска, вогнегасник або забутий компресор), у тому місці під час руху може утворитись вм’ятина.

Щодо розміщення машинки чи іншого важкого вантажу в легковому авто, не варто відразу сунути його в багажник (салон), сподіваючись розібратися з можливими проблемами “у ході справи”.

Придбавши нову пральну машинку, обов’язково видаліть транспортувальні болти – і відкладіть їх у надійне місце

Адже може статися, що вам доведеться розв'язувати проблему, тримаючи важкий багаж в руках, або дряпаючи пластик інтер’єру. Тому краще спочатку виміряти як сам багаж, так і багажний простір, а також проріз кришки багажника, щоб заздалегідь зрозуміти, яким чином ви будете розміщувати багаж у машині.

Рекомендація Авто24

І водії, і інші користувачі авто часто сприймають момент перевезення певних громіздких та недешевих вантажів як щось другорядне і варте мінімальної уваги. Мовляв, ми якось його втелющимо, а воно якось та й доїде, головне щоб швидше доставити жаданий предмет додому. Між тим, саме під час перевезення важлива для вас річ може бути зіпсована. А попутно можна пошкодити автомобіль, точніше, його оббивку в салоні чи багажнику. Тому радимо продумати й підготувати все заздалегідь.

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