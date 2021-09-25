Стиральная машина – один из самых экзотических грузов, который водителям приходится перевозить в своих легковушках. Это бывает нечасто, но, как говорится, редко да метко: и одним переездом можно "убить" машинку навсегда.

В интернете полно инструкций, как перевозить стиральную машинку без транспортировочных болтов – но ни в одной мы не нашли конкретных подсказок с иллюстрациями. Поэтому экспертам Авто24 пришлось проводить собственные специфические тесты с привлечением реальной стиралки и редакционного фотографа. Итак, обо всем по порядку.

Один из приемлемых вариантов перевозки стиральной машины в автомобиле – лежа на задней стенке

Современную автоматическую стиральную машинку очень не рекомендуется перевозить так, как есть – то есть без специальной фиксации барабана. Проблема в том, что барабан для белья закреплен в корпусе не жестко. Вместе с ванной (баком) он мягко подвешен на специальных эластичных элементах, чтобы во время стирки вибрации и колебания не передавались на корпус, не раскачивали и не переворачивали всю машинку.

Также читайте: Не навреди: как перевозить груз в машине

Поэтому если стиралку просто поставить на пол автомобиля, вся подвешенная конструкция во время движения будет раскачиваться. На неровностях или при маневрировании амплитуда колебаний достигает таких значений, что пластиковый бак бьется в корпус машины.

Мы убедились в этом, попробовав такой небрежный вариант перевозки. В конце концов это может привести к разрушению пластикового бака или к поломке эластичных элементов подвеса – так называемых амортизаторов. Поэтому инженеры придумали на время перевозки фиксировать барабан с баком в одном положении. Для этого вся конструкция притягивается к задней стенке корпуса специальными болтами – они, подобно саморезам, через указанную стенку вкручиваются в отверстия в теле бака.

Транспортировочные болты фиксируют мягко подвешенный бак с барабаном при перевозке стиралки. Они различные для разных моделей машин

Теоретически транспортировочные болты для всех стиралок похожи, но на деле отличаются длиной и размерами втулок, которые надеваются под головку. Но хуже всего то, что в большинстве случаев владельцы, выкрутив эти болты после доставки приобретенной машины домой, или теряют их, или выбрасывают. И когда возникает потребность перевезти стиральную машину на более или менее большое расстояние, найти эти крепления не удается.

Между тем, можно заменить транспортировочные болты другими средствами фиксации. Надо подпереть мягко подвешенный бак с барабаном так, чтобы он потерял возможность колебаться на амортизаторах. Для этого придется снять нижнюю или верхнюю крышку машинки, открутив несколько шурупов или винтов. Когда откроется доступ к подвешенному баку с барабаном, надо плотно заполнить пространство со всех сторон от него – то есть между баком и стенками корпуса. "Заклинить" бак можно старым пледом, одеялом, ненужной одеждой или другими вещами.

При перевозке стиральной машины без транспортировочных болтов нужно надежно зафиксировать бак от постоянных колебаний подручными средствами

Например, во время нашего эксперимента нам попались под руку с десяток пустых PET-бутылок от воды. Это подручное средство хорошо тем, что можно выпускать из бутылок часть воздуха, регулируя таким образом толщину "распорки". Также жесткую в продольном направлении бутылку легче проталкивать в глубокие щели, чем, скажем, полотенце или старый свитер. Конечно, по прибытии на место назначения любые предметы-распорки нужно удалить.

Также читайте: 5 ошибок при перевозке детей в автомобиле

Во многих рекомендациях по перевозке стиральной машинки в автомобиле советуют ставить ее вертикально, то есть в рабочем положении. Возможно, в этом есть какой-то особый смысл, но нам показалось вполне логичным перевозить машинку лежащую на задней стенке. Ведь именно в таком положении бак оказывается прижатым силой земного притяжения к задней стенке корпуса, как это делают штатные транспортировочные болты.

"Упакованная" так стиральная машина проехала в стандартном ЗАЗ Lanos около 320 км по дорогам разного качества и не получила повреждений

Советы по перевозке стиральной машинки

Казалось бы, главное в этом деле – заранее понять, пролезет ли груз в проем багажника и удачно ли поместится в его глубине. Но есть еще несколько важных нюансов.

Перед загрузкой машинки в автомобиль убедитесь, что в ней не осталось и ста граммов воды. Которая по пути непременно найдет способ вылиться наружу и промочить интерьер, обивку багажника и имущество, которое вы привыкли возить в его "подполье" рядом с запаской.

Оберните машинку со всех сторон толстым пледом или одеялом. Это защитит обивку машины от царапин, когда груз во время движения пододвинется к бортам автомобиля.

Желательно, чтобы стиральная машинка лежала всей задней стенкой на ровной поверхности. Если одну какую-то часть задней стенки будет подпирать локальная возвышенность (скажем, запаска, огнетушитель или забытый компрессор), в том месте во время движения может образоваться вмятина.

Насчет размещения машинки или другого тяжелого груза в легковом авто, то не стоит сразу совать его в багажник (салон), надеясь разобраться с возможными проблемами "по ходу дела".

Приобретя новую стиральную машинку, обязательно удалите транспортировочные болты – и отложите их в надежное место

Ведь может случиться, что вам придется решать проблему, держа тяжелый багаж в руках "на весу", или царапая пластик интерьера. Поэтому лучше сначала измерить и сам багаж, и багажное пространство, и погрузочный проем багажника, чтобы заранее понять, каким образом вы будете размещать багаж в машине.

Рекомендация Авто24

И водители, и другие пользователи авто часто воспринимают момент перевозки определенных громоздких и недешевых грузов как нечто второстепенное и требующее минимального внимания. Якобы мы его впихнем, а оно как-то и доедет, главное чтобы быстрее доставить предмет домой. Между тем, именно при перевозке важная для вас вещь может быть испорчена. А попутно можно повредить и автомобиль, точнее, его обивку в салоне или багажнике. Поэтому советуем продумать и подготовить все заранее.

Также читайте: Как преодолеть запах сырости в салоне автомобиля