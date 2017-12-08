Вже з 1 січня в Україні можуть змінитися Правила дорожнього руху, які впровадять фотовідеофіксацію. Відтак на дорогах України буде встановлено близько 4 тисяч камер.

Однак це станеться, якщо депутати проголосують за відповідний законопроект, який вже наступного тижня буде направлений на голосування до Парламенту. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Якщо за нього проголосують, то з 1 січня вводяться зміни Правил дорожнього руху, і ми зможемо почати впроваджувати фотовідеофіксацію", – переконаний Арсен Аваков.

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Як повідомив глава МВС, першим етапом впровадження фотовідеофіксації буде встановлення близько 400 камер, а загалом по країні мають бути встановлені близько 4 тисяч камер.

При цьому, на думку Арсена Авакова, протягом 1,5 років аварійність і травматизм на дорогах має знизиться на 30%.

Щодо самих відеокамер, то здійснюватиметься цей процес не за рахунок бюджетних програми.

"Найімовірніше це будуть спеціальні програми державно-приватного партнерств, а також партнерства з муніципалітетами. Ми запросимо радників з Європейського банку реконструкції та розвитку чи іншого крупного міжнародного авторитетного банку, щоб обрати оптимальний варіант рішення, тому що воно витратне, пов’язане з багатьма ризиками", – повідомив Арсен Аваков.

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