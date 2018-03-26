Протягом останніх п'яти років страхові компанії виплатили більше $60 мільйонів британцям, які зазнали збитків через ями на дорозі.

За данними дослідження, сума компенсацій, виплачених потерпілим від ям на дорогах Британії склала як мінімум £43.3 мільйони. Виплати поділили між собою 30 893 автомобілісти та 670 мотоциклістів.

Автори дослідження – фонд Cycling UK, відзначають, що результати оцінки є неповними, оскільки страхові компанії з Північної Ірландії, Шотландії та Уельсу не надали інформації про виплати, пов’язані з вибоїнами. Однак підбивши наявні статистичні данні, дослідники порахували, що внаслідок аварій через вибоїни і погані дороги за останні п’ять років у країні постраждало більше 31 тисячі власників транспорту. При цьому відшкодування збитків проводилось не лише за рахунок страхових виплат, а й коштом місцевої влади, оскільки деякі постраждалі судились з відповідальними за стан доріг організаціями.

Усього за період з 2012 по 2017 роки учасникам дорожнього руху, що постраждали внаслідок аварій через погане дорожнє покриття, було виплачено більше 43 мільйонів британських фунтів, або понад 61 мільйон доларів США. Автори дослідження відмічають, що кожен з 30 893 постраждалих автомобілістів отримав у середньому 841 фунт компенсації, тоді як на кожного мотоцикліста прийшлось у середньому £10,963. Остання цифра є еквівалентом 15 тисяч доларів, а така різниця обумовлена тим, що у ДТП страждали не лише мотоцикли, часто самі байкери зазнавали тілесних ушкоджень, тож і виплати були вищими.

Також цікаво: Прощавайте автомобільні динаміки! Вітаємо, нову технологію