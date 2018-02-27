Автомобіль, що перебував у розшуку майже 24 роки виявлено в територіальному сервісному центрі № 5343, що розташований у місті Лубни.

21 лютого 2018 року до територіального сервісного центру МВС № 5343 (м. Лубни), звернулася громадянка для перереєстрації автомобіля ВАЗ 21099 червоного кольору 1993 року випуску. Під час проведення експертного дослідження старшим судовим експертом не тільки виявлено факт видалення первинного позначення кузова, двигуна, а й встановлено, що автомобіль розшукується Гагарінським РВВС м. Севастополя від 07.11.1994 року.

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Зібрані матеріали та автомобіль були направлені до Лубенського ВП. Однак, що робити далі з таким автомобілем наразі не зрозуміло, адже його відправка на тимчасово окуповану територію навряд чи буде мати місце.