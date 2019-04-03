Всесвітня організація автовиробників OICA підвела підсумки торішнього глобального виробництва автотранспортних засобів.

Так, за даними OICA світовий автопром закінчив рік показником випуску 95 млн 635 тис. автотранспортних засобів. В результаті, відносно 2017 року світове автовиробництво зменшилося на 1,1% або на 1 036 833 од. автотранспорту.

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Традиційно левову частку в структурі глобального автовиробництва сформували легкові автомобілі, яких було випущено 70 млн 679 тис. шт. Однак у порівнянні з попереднім роком випуск легкових авто скоротився на 2,8%, повідомляє Укравтопром.

Схожа ситуація склалася і в частині важких вантажівок, виробництво яких знизилося на 3%, до 4,045 млн шт.

Автобусний сегмент світового автопрому також закінчив рік падінням (-7,1%), випустивши трохи більше 275 тис. автобусів.

У той же час виробництво легких комерційних автомобілів досягло показника 20 млн 636 тис. Одиниць, що майже на 6% більше результату 2017 року.

Світове лідерство в автовиробництві, незважаючи на чотиривідсоткове падіння річного обсягу, в черговий раз підтвердила Китайська Народна Республіка, з заводів якої в минулому році вийшло 27,8 млн. одиниць автотранспорту. З цієї кількості автопромом Піднебесної було вироблено: 23,7 млн легкових автомобілів (-4,1% до 2017 року); 1,996 млн легких комерційних авто (+13%); 1,950 млн важких вантажівок (-17%) і 153 тис. автобусів (-14%).

Другими за обсягами автовиробництва стали Сполучені Штати Америки. Їх результат – 11,315 млн автотранспортних засобів, що на 1,1% більше, ніж роком раніше.

Річне виробництво легкових автомобілів в США становило 2,796 млн шт. (-7,8%); LCV – 8,190 млн шт. (+4%); важких вантажівок – 328,5 тис. шт. (+17%).

Країною-автовиробником №3 стала Японія, відзвітувавши про виробництво 9 млн 728 тис. АТЗ і 0,4% зростання.

Японський автопром минулого року випустив: 8,358 млн. легкових авто (+0,1%); 843 тис. од. LCV (+3,4%); 517 тис. шт. важких вантажних авто (+0,4%) і 9,6 тис. автобусів (-21%).

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Для довідки, Україна в світовому рейтингу автовиробників за підсумками минулого року посіла передостаннє місце з результатом 6623 виготовлених автотранспортних засоби. Менше нашої країни автотранспортних засобів випустив тільки Туніс – 1700 шт.