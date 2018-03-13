В Україні стрімко росте виробництво автомобілів, але абсолютні цифри говорять про глибокий занепад галузі.

За даними асоціації "Укравтопром", в лютому місяці на українських заводах було вироблено 721 автотранспортний засіб, що майже в два рази перевищило результат аналогічного періоду минулого року.



У загальному обсязі виробництва левову частку склали легкові автомобілі, яких було вироблено 606 шт. (Всі виробництва ПрАТ "Єврокар": + 134% до лютого 2017 року і + 26,5% до січня поточного року).



У звітному місяці було вироблено 35 вантажних автомобілів, що на 30% менше показника минулорічного лютого і на 9,4% перевищило результат січня 2018 р.Також за поточний місяць було вироблено 80 автобусів, такий обсяг виробництва на 50,9% перевищив показник лютого 2017 року і на 35,6% - січневий показник.

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Всього за два місяці 2018 року в Україні було вироблено тисяча двісті дев'яносто один автотранспортний засіб, що на 70,8% більше результату аналогічного періоду 2017 року. З них:

Легкові автомобілі - 1085 шт. (+ 94,1% до аналогічного періоду минулого року).

Комерційні автомобілі - 67 шт. (-38,5% до АППГ).

Автобуси - 139 шт. (+ 58% до АППГ).