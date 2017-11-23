У свіжому випуску програми "Авто24" – схоже, зовсім скоро іконі американського автопрому – Cadillac – доведеться переїжджати до Китаю. Бо він перестає бути символом люксового американського авто, перетворюючись на "мрію китайців".

Виявляється, в Америці автомобілі цього легендарного бренду продаються гірше, аніж в Піднебесній. Для порівняння – минулого місяця китайці придбали 17 тисяч Cadillac, в той час як американці на 3 тисячі менше.

Виставка Cadillac в Гуанчжоу, Китай

А за рік ринок Китаю споживає 142 тисячі машин, які колись вважалися символом американського автопрому, перетворивши Китай на ринок №1 для американської марки.

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До слова про шикарні авто. Якщо ви мрієте про Ferrari, то треба приготувати мінімум 200 тисяч євро. Якщо трохи не вистачає, то можна обрати і вживаний спорткар цієї марки. А за 150 тисяч ви можете розраховувати хіба що на книжку про Ferrari. Саме стільки на аукціоні планують отримати за видання The Official Ferrari Opus, выпущене в 2011 році і присвячене історії видатного італійського виробника суперкарів.

Видання The Official Ferrari Opus

Найпростіший варіант книжки колись коштував 4 тисячі доларів, а найдорожчі були прикрашені навіть діамантами. Саме один з екземплярів діамантової серії продадуть на аукціоні у Нью-Йорку, плануючи отримати за нього від 125 до 170 тисяч доларів.

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