Багато автомобілів на литовських номерах не лише незаконно перебувають в Україні, але й знімаються з реєстрації в Литві, опиняючись поза законом в ЄС. Як перевірити, чи має право литовське авто їздити, чи пора здавати його на запчастини?

Усі автомобілі, які мають литовські номерні знаки, зареєстровані в місцевому органі реєстрацій – Regitra. Однак є кілька вагомих причин, коли ці авто знімаються з реєстрації. І після цього пересуватись дорогами Литви чи інших країн Євросоюзу вони не можуть.

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Закінчення техогляду

Кожен автомобіль в Євросоюзі має раз на два роки проходити техогляд. Після підтвердження «технічного екзамену» власнику не лише видається спеціальна наліпка на номерний знак чи лобове скло, але й робиться відповідна відмітка у електронному реєстрі. Якщо авто не пройшло техогляд у визначений законом термін, воно вважається таким, що не може пересуватись дорогами ЄС – його реєстрація в Regitra припиняється. І в’їхати в Литву чи іншу країну ця машина не може. Щоб пройти техогляд з такою відміткою, машину треба доставити на техогляд на спеціалізований пункт огляду в Литві на лафеті (не своїм ходом). Звісно, жоден український «власник» цього робити не буде. Тому машину доведеться здати на розбірку для продажу на запчастини.

При проходженні техогляду на номерний знак наклеюють спеціальну наліпку з датою.

Закінчення страховки

Кожен автомобіль, який експлуатується в Євросоюзі, має бути застрахований за цивільною відповідальністю щодо третіх осіб. Аналогічна вимога діє і для українських авто. Однак якщо в Україні її перевіряє поліція лише при зупинці, то в Литві без страховки машина автоматично знімається з обліку. Наслідки – такі ж, як і прострочка техогляду.

Зазвичай після в'їзду в Україну страхові поліси ніхто не продовжує.

Фіктивна фірма

Багато автомобілів, які ввезені в Україну, зареєстровані не на фізичну особу, а на юридичну (компанію). Українця, який їздять на такому авто, зазвичай вписують в документи як людину, котра працює на цю литовську компанію. Як правило, такі фірми в Литві створювались саме для того, щоб переправляти автомобілі в Україну. Однак подібні компанії-посередники влада Вільнюса почала масово закривати. Посадовці Литви вимагають від усіх юридичних осіб звіт про діяльність в кінці кожного року. І сьогодні компанії повинні подавати звітність за 2016 рік. Якщо там буде зазначено, що на фірму записано кількасот автомобілів, податківці захочуть дізнатись, на які кошти їх було куплено. Якщо засновники не зможуть надати такої інформації, на них відкриють кримінальне провадження за ухилення від сплати податків. Тому дані фірми оголошують про своє банкрутство. Таким чином, зареєстровані на компанію автомобілі за законом мають бути продані задля задоволення вимог кредиторів. Якщо автомобілі знаходяться в Україні, їх треба повернути. І були випадки, коли колектори приїзджали за ними в нашу країну. Так званий «український власник», який «придбав» авто, не має жодних прав на неї. Адже авто юридично оформлене на фірму, яка винна гроші кредиторам. До речі, проходити техогляд та купувати страховку власники цих авто також зобов’язані. Але цього, звичайно, ніхто з акціонерів фірм-посередників не робить.

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Що робити? Щоб перевірити, чи зареєстрований автомобіль в державному реєстрі Литви, варто внести його дані на офіційному сайті Regitra.

За номером авто, VIN-кодом та серійним номером сертифікату реєстрації будь-хто може дізнатись, чи перебуває на обліку в Литві дане авто. База даних видає три показники: коли був пройдений останній техогляд, коли закінчується страховка та чи не перебуває машина в розшуку. Будь-яке позитивна інформація за цими показниками говорить про те, що автомобіль - поза межами закону в Євросоюзі. А значить, що його власнику потрібно підшуковувати шрот, яки прийме цю машину для розбірки на запчастини…

Нагадаємо, що Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні.