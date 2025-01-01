Як реєструвати вживане авто з-за кордону: інструкція від МВС

Як реєструвати вживане авто з-за кордону
Щоб вживаний автомобіль з-за кордону легально та повноцінно використовувати в Україні, його необхідно правильно та офіційно зареєструвати в сервісному центрі МВС. Це останній етап легалізації.
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Після ввезення на територію Україну вживане авто має пройти розмитнення та сертифікацію на відповідність локальним екологічним і технічним нормам. Сертифікатів від США та європейських країн недостатньо.
Також перед реєстрацією в сервісному центрі МВС вживаний транспортний засіб ввезений з-за кордону обов’язково має пройти експертне дослідження. Під час даної процедури фахівець Експертної служби МВС перевіряє справжність ідентифікаційних номерів авто та реєстраційних документів.
Для реєстрації автівки у сервісному центрі МВС необхідні такі документи:
- паспорт (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довіреність на ім’я уповноваженого представника (за необхідністю);
- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торговельної організації – договір купівлі-продажу);
- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
- сертифікат відповідності;
- висновок про експертне дослідження транспортного засобу.
Після перевірки та реєстрації видаються нові українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я власника.