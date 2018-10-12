Новий швидкий спосіб вирішення болючого питання винайшли на Волині – конфісковане авто відібрали у правоохоронців силою.

Не будемо вдаватись у розбір всіх законодавчих деталей щодо експлуатації нерозмитнених автомобілів, лише нагадаємо, що за окремі порушення Митного кодексу передбачений штраф у розмірі 300% митних платежів.

Читайте також: Водії платитимуть за фото фіксацію 20 мільярдів гривень щорічно

Раніше суми стягнень, які оформлялись за статтею 485 МКУ, сягали від сотень тисяч до кількох мільйонів гривень за одне окремо взяте порушення, що стосувалось незаконної експлуатації “євробляхи”.

І хоч на практиці таке покарання застосовується вкрай рідко, все ж час від часу хтось та й “попадається”. Днями так і трапилось на Волині – митники виявили автомобіль Audi A6 2005 року випуску, оціночною вартістю $4500, зареєстрований на громадянина Молдови, який перебував в Україні з порушенням встановлених строків. Також митники встановили факт передачі цього ТЗ у користування іншій особі, що є ще одним порушенням з боку нерезидента.

Авто було вилучено та поставлено на митний склад у смт. Ратне. Увечері того ж дня ворота стоянки були зламані групою із 15-20 осіб, потім невідомі відкрили та завели вилучене “Ауді” своїм ключем, та, як повідомляють самі митники, “вивезли у невідомому напрямку. Волинська митниця співпрацює зі слідством і сподівається на оперативне розкриття цього зухвалого злочину”. Наразі це кінець пригоди.

Тема про “євробляхи”, обов’язків щодо сплати податків та їх розмірів, звісно, дуже дискусійні. Суспільство ділиться на своєрідні табори, які відстоюють ту чи іншу думку, місцями доволі радикально. Але очевидними і незаперечними залишаться наступні факти: по-перше, держава вкотре продемонструвала безсилля; по-друге, ставки податків на імпорт автомобілів та правила розмитнення варто змінити, - і якнайшвидше. Інакше важко виключити імовірність того, що невдовзі з’являтимуться наступні “драконівські” штрафи лише “на папері” та знесені ворота на митних складах та штраф майданчиках.