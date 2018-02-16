Стенс, пневматична підвіска у стилі лоу-райд, камера заднього виду, автоматичне паркування, ламбо-двері - здається, ці іграшкові машинки мають навіть більше, ніж деякі дорослі автомобілі. Тільки швидкість дитяча.

Ці дитячі іграшки – вже зовсім не дитячі. Майстерня KidStance з Флоріди перетворює звичайні електромобільчики на єксклюзивні “суперкари”.

Це почалося як хобі для Денвера Петтігрю, що вирішив трохи прикрасити дитячий електромобіль свого сина. Згодом чоловік почав робити подібні речі вже на замовлення. Денвер створює більшість елементів кастом-автомобілів у своїй майстерні. При роботі над машиною їй переробляють підвіску, колеса, встановлюють мультимедійну систему, аудіо, роблять перетяжку салону та багато іншого.