Вымогательство взятки и последующее ее получение сотрудником полиции водитель водитель снял на видео.

Общественные активисты во главе с Александром Куницким (zpsanek) взяли на горячем реформированных полицейских-взяточников. Те сперва подсунули заряженный драгер, который показал алкогольное опьянение у водителя, а затем принялись за вымогательство денег.

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Сколько стоит решить вопрос за вождение в нетрезвом виде на месте? Полиция Чугуева вымогала 10 000 грн! Процесс общения с инспектором от теста на алкоголь до передачи денег удалось зафиксировать на видео.

Драгер показал 0.27 промилле алкоголя в крови. Уговаривать стража порядка не пришлось все наличные (без ста гривен, которые водитель попросил оставить ему на горючее) перешли в руки полицейского. Когда на место приехал Александр Куницкий, который захотел взять комментарий у главных героев этой истории, полицейские сбежали. Один уехал на служебном авто, бросив напарника ...