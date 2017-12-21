Сьогодні Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" № 5364 від 04.11.2016.

Насправді в документі містяться норми, що зачіпають не тільки сферу паркування. У прийнятому законопроекті досить чітко прописаний порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху на основі даних фото- та відеофіксації. Без участі водія!

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Головне нововведення полягає в тому, що в разі фото- та відеофіксації порушень ПДР відповідальним за порушення визнається власник транспортного засобу. У початковій редакції відповідальність лягала як на фізичних, так і на юридичних осіб, у власності яких знаходиться транспортний засіб. У редакції, яку прийняли в другому читанні, відповідальність лягає тільки на фізичних осіб. Якщо автомобіль є власністю юридичної особи, то адміністративна відповідальність лягає на його керівника.

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Винуватцями адміністративних порушень, скоєних за допомогою транспортних засобів на іноземній реєстрації, є фізичні особи, які ввезли автомобіль на митну територію України. Дані про таких осіб Державна прикордонна служба повинна передавати Національній поліції за запитом.

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Ще одне важливе нововведення: створення єдиного державного реєстру даних про "належних користувачів" – осіб, які регулярно користуються автомобілем, зареєстрованим на ім'я іншої людини або організації. Дані будуть вноситися в цей реєстр безкоштовно на підставі інформації отриманої як від власника транспортного засобу, так і від імені того, хто регулярно використовує даний транспортний засіб. Якщо в реєстрі є дані "належного користувача", то штрафи будуть надсилати саме йому.

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До слова, штрафувати за неправильне паркування буде не лише поліція. У законопроекті прописані права та обов'язки "інспекторів парковки". Вони будуть в управлінні органів місцевої влади. У їх повноваження також включена можливість залучення до адміністративної відповідальності власників транспортних засобів.

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Постанови про накладення адміністративного стягнення надсилаються порушникам рекомендованим листом з повідомленням за адресою місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходженням юридичної особи).