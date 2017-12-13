На ідеальному перехресті автомобілі мають безпечно роз’їжджатись, а пропускна спроможність транспорту має бути максимальною. Як вирішити ці проблеми одночасно?

Розробники програм з упорядкування дорожнього руху Traffic Manager: President Edition виклали відео, в якому наочно показали переваги різних способів регулювання перехресть.

Так, на перехресті 4-рядних доріг без світлофорів організація руху хаотична, що призводить не лише до частих ДТП, але повільного просування автомобілів – пропускна спроможність такого перехрестя становить всього 191 авто за хвилину. Якщо на цьому ж перехресті встановити світлофор, там за хвилину проїде вже 235 авто. Якщо на ньому буде більш «розумний» світлофор – пропускна здатність збільшиться до 303 авто на хвилину. Ще краще рішення – зробити «зелене світло» лівому повороту (320 авто).

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Перехрестя з 6 смугами без жодних засобів регулювання перетвориться на жах зі спроможністю пропустити всього 205 авто на хвилину. Світлофор не кардинально вирішить проблем (251 авто). А от якщо він буде регулювати кожен свою смугу, це перехрестя буде вдвічі «швидшим». Інженерні споруди ще краще збільшать пропускну спроможність – окрема ліня для правих поворотів пришвидшить спроможність до 465 авто на хвилину.

Круговий рух навіть без світлофорів зробить трафік більш безпечним та швидким – від 360 до 550 авто на хвилину. Ну а розв’язки типу «кленовий лист» чи «діамант» зроблять рух на 6- чи 8-рядних хайвеях надшвидкими – до 1000 і більше авто на хвилину.

Нагадаємо, що Гройсман розповів, скільки мільярдів виділять на дороги у 2018 році.