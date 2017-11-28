Які існують варіанти їзди на нерозмитнених авто і яка відповідальність за це може наступити.

В Україні їздить безліч автомобілів на іноземних номерах, всі вони нерозмитнені. Як ввозяться ці автомобілі і на яких підставах вони їздять і на яких — штрафують? Про це на своїй сторінці в Фейсбук розповів директор асоціації автоімпортерів ВААІД Олег Назаренко.

Існує дві схеми ввезення і експлуатації нерозмитнених автомобілів «на бляхах»:

1. У режимі транзиту

Ввезення автомобіля громадянином України в режимі транзиту з подальшим порушенням строків ввезення цього автомобіля.

У митному режимі транзиту українцям дозволяється ввезення транспортного засобу на територію України без сплати митних платежів на термін не більше 10 днів. Тому ті, хто на законних підставах користуються такою схемою, повинні не рідше, ніж раз в 10 днів виїжджати за кордон. А потім відразу ж можна в'їхати назад!

Читайте також: Аваков пояснив, чому зупиняють машини на єврономерах

Деяких українців це влаштовує і вони не порушують Закони (зробивши з цього бізнес: туди бензин, сигарети і горілка, а тому продукти або б/у техніку). Але ті, хто живуть подалі від державного кордону України (наприклад, в Києві), ввозять автомобіль в Україну в митному режимі транзиту, а потім не виїжджають у встановлений термін 10 днів.

Санкції: Статтею 470 Митного кодексу України передбачена відповідальність за недоставку транспортного засобу в органи ДФС у встановлений законодавством термін. При цьому розмір штрафу, який може бути накладено на порушника, залежить від терміну, на який перевищено вивезення і становить від 170 до 8500 грн.

Деякі прихильники «законності» їзди «на бляхах» запевняють решту українців, що, нібито, заплативши 1 раз штраф за перевищення встановленого терміну транзиту (8,5 тис. грн.), можна далі безперешкодно користуватися цим ввезеним автомобілем.

Це обман, так як такі твердження не відповідають положенням чинного законодавства. Чому? Ось логіка Держмитслужби: «Виходячи з визначення поняття митного режиму транзиту, наведеного в статті 90 Митного кодексу України, це «митний режим, відповідно до якого товари та/або транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома органами ДФС або в межах зони діяльності органами ДФС без будь-якого використання цих товарів без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності».

Таким чином, використання на території України автомобіля, ввезеного в митному режимі транзиту в інших цілях, ніж з метою транзиту (а саме просто кататися і їздити по своїх справах, а не переміщатися протягом максимум 10 днів між двома митницями з метою виїзду з країни) являє собою порушення митних правил.

За це порушення передбачена адміністративна відповідальність статтею 485 Митного кодексу України: «використання товарів, щодо яких надано пільги по сплаті митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги». При цьому розмір штрафу за вчинення такого порушення становить 300 відсотків несплаченої суми митних платежів.

Читайте також: Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні.

2. Тимчасове ввезення

Ввезення автомобіля іноземцем — нерезидентом (тобто людиною, яка постійно не проживає в Україні). У народі їх називають «верблюдами» або «аватарами». Іноземці, які ввезли автомобіль в Україну, тут передають його громадянину України (резиденту) за дорученням, або оформляючи його «співробітником» іноземної фірми.

Виходячи з положень статті 380 Митного кодексу України, дозволяється тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування на термін до одного року, за умови реєстрації цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав.

Але після ввезення вже на території України такий транспортний засіб незаконно передається громадянину України разом з довіреністю на право користування автомобілем (як співробітнику або просто так).

Чому незаконно? Тому що згідно з частиною 4 статті 380 Митного кодексу України, тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які ввезли зазначені транспортні засоби в Україну, для їх особистих потреб. Такі транспортні засоби не можуть використовуватися для цілей підприємницької діяльності в Україні, бути розукомплектовані, передані у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

А якщо все ж передали таке авто в користування іншим особам?

Статтею 485 Митного кодексу України передбачена відповідальність за використання товарів, щодо яких надано пільги по сплаті митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими було надано такі пільги, в тому числі за використання транспортного засобу іншою особою, ніж тій, по якій такий транспортний засіб ввезено.

Покарання за це порушення таке ж — 300% від несплачених митних зборів. Якщо у автомобіля багатолітровий двигун, то на нього налічується величезна сума акцизу. Звідси — і мільйонні штрафи, про які пишуть в ЗМІ.

Нагадаємо, що з'явилася інформація, як перевірити законність литовського авто.