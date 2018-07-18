Незабаром в Україні має змінитись порядок розмитнення авто, але поки діють існуючи правила, держава штрафує порушників.

Проблема “євроблях”, а точніше доступності легкових автомобілів, має шанси на вирішення. У Верховній Раді прийняті за основу законопроекти, які пропонують скасувати вимоги “Євро” та встановити новий акциз за спеціальною формулою. Також відміна екостандартів не призведе у 2020-му (введення Євро-6) до фактично повного закриття можливості пригону бюджетних авто із-за кордону.

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Однак парк “єврономерів”, розмір якого сягає близько півмільйона автомобілів, є. І поки що на більшість “євроблях” почепити українські номери неможливо. Отже, перейдемо до головного питання: чи складають на водіїв нерозмитнених авто протоколи за порушення, і які фактичні розміри штрафів стягали у першому півріччі 2018 року за їзду на “євробляхах”? За цією інформацією ми звернулися до Державної фіскальної служби, яка надала офіційну відповідь.

Отже, впродовж січня-червня 2018 року за порушення термінів транзиту (ст. 470 Митного кодексу) митниками було оформлено 14 223 протоколи, за якими загальна сума накладених штрафів складає 92 млн грн. Тобто, в середньому одне транзитне порушення обходилось у 6470 грн.

Не оминули митники і “тимчасово-ввезених”: за порушення термінів, передбачених у статті 481 МКУ складено 3749 протоколів на загальну суму штрафів 49 млн грн. В середньому на одне авто випала чимала кара у розмірі 13 тисяч гривень.

Втім, у відповіді ДФС жодного разу не згадано про статтю 485 МКУ, якою встановлено штраф у розмірі 300% суми розмитнення за “ухилення від сплати митних платежів”.

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Отже, реальна картина із порушеннями, зафіксованими митниками у відношенні “євроблях”, тепер більш-менш зрозуміла. Залишається дочекатись вересня, коли, імовірно, питання із зміною правил розмитнення будуть врегульовані на законодавчому рівні, і громадянам не доведеться шукати “обхідні шляхи” щоб отримати у своє розпорядження доступне авто.