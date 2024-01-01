Як зарядна станція може приносити прибуток уже з першого місяця

Всупереч поширеній думці, при грамотному підході комерційні зарядні станції для електромобілів можуть почати генерувати прибуток буквально з перших днів експлуатації. Ключ до такого швидкого повернення інвестицій криється в кількох стратегічних факторах, починаючи від вибору вдалого місця розташування і закінчуючи продуманою ціновою політикою.

Способи монетизації паркінгу

Існує кілька ефективних способів монетизації паркувального простору, що дозволяють власникам отримувати стабільний дохід від своєї території:

Традиційна оренда паркувальних місць. Здача паркувальних місць у довгострокову або короткострокову оренду приватним особам або компаніям є класичним і надійним способом отримання прибутку. Встановлення конкурентоспроможних цін залежно від місця розташування, типу паркування (крита, відкрита) та доступності додаткових послуг.

Встановлення комерційних зарядних станцій. Пропозиція послуги зарядки електромобілів стає все більш затребуваною, особливо в міських умовах. Встановлення електрозарядок на парковці дає змогу залучати власників електрокарів і стягувати плату за використану електроенергію або час зарядки, відкриваючи нове джерело доходу і підвищуючи привабливість паркінгу.

Комерційні зарядні станції для електромобілів: для кого підійде такий бізнес?

Бізнес на зарядних станціях для електромобілів являє собою перспективний напрямок для малого і середнього бізнесу, особливо для тих, хто вже володіє або управляє об'єктами з високою відвідуваністю або великою кількістю паркувальних місць. Насамперед це може бути цікаво власникам торгових центрів, супермаркетів, ресторанів, кафе і готелів, які можуть запропонувати додаткову послугу своїм клієнтам, підвищуючи їхню лояльність і залучаючи нову аудиторію – власників електрокарів. Встановлення зарядних станцій комерційного типу може стати конкурентною перевагою і способом збільшити час перебування відвідувачів на території бізнесу.

Крім того, цей бізнес може бути привабливим для власників і керівників паркінгів, як приватних, так і муніципальних. Пропонуючи послугу зарядки, вони можуть монетизувати паркувальні місця, залучити нових клієнтів і збільшити свій прибуток. Автосервіси та станції технічного обслуговування також можуть розглядати встановлення комерційних зарядок для електрокарів як додатковий сервіс для своїх клієнтів, розширюючи спектр послуг, що надаються.

Середній термін окупності станції

Середній термін окупності бізнесу на комерційних зарядних станціях відрізняється, і становить від 1-2 років до 3-4 років, залежно від безлічі чинників, включно з вартістю обладнання та встановлення, тарифами на електроенергію, інтенсивністю використання зарядних станцій і встановленими цінами на зарядку. Щоб прискорити окупність і підвищити потенційний дохід, важливо стратегічно обирати місця для встановлення із високою прохідністю власників електрокарів, наприклад, поруч із торговими центрами, бізнес-центрами або житловими комплексами. Пропозиція додаткових послуг (попереднє бронювання часу зарядки або програми лояльності), також може залучити більше клієнтів і збільшити частоту використання станцій.

Оптимізація тарифів на підзарядку з урахуванням конкуренції та часу доби, а також використання інтелектуальних систем управління енергоспоживанням для зниження операційних витрат, є важливими кроками для підвищення рентабельності. Щоб розширити клієнтську базу, також варто розглянути можливість інтеграції з іншими сервісами, наприклад, із системами оплати паркування або додатками для електромобілістів.