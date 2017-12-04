Знайти хорошого механіка автосервісу – перша серйозна проблема для власника після покупки залізного коня. Як шукати? У мережі СТО Bosch Service є свій рецепт.

Вирішуючи завдання знайти хорошого механіка автосервісу, одні автомобілісти покладаються на дилерські СТО, інші довіряють професіоналам-одинакам, треті звертаються до рекомендацій друзів і знайомих. Мабуть, варіант з рекомендаціями знайомих один з найбільш дієвих, але є і більш надійний метод...

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Керівники українського представництва компанії Bosch також постійно зайняті пошуком професіоналів автосервісу високого класу. Правда, цікавляться ними вони з інших причин – хочуть виявити і заохотити кращих працівників мережі Bosch Service, підтвердити рівень технічної грамотності фахівців майстерень, сертифікованих задля права носити логотип німецької компанії на своєму фасаді. Для цього регулярно проводиться конкурс професійної майстерності "Кращий механік Бош Сервіс-2017".



За роботою кожного фіналиста спостерігав неупереджений суддя, згодом штрафні очки і набрані бали звели в таблицю.

Цього року конкурс включав в себе відбірковий online-етап, в якому взяли участь понад 80 осіб – співробітники фірмової мережі німецького бренду, представленого в Україні більш ніж сотнею автосервісів. Кращі з них – дев'ять фіналістів, які з'їхалися в київський навчальний центр компанії, повинні були виконати практичне завдання.



Кращим у практичному завданні визнають того, хто не пропустить жодної технологічної операції згідно до вимог автовиробника і пояснить суть кожної з них.

У цьому році, до 90-річчя створення першої гальмівної системи Bosch, механіки повинні були скласти практичний іспит з обслуговування гальм. Замінити гальмівні диск і колодки одного колеса потрібно було з дотриманням всіх вимог автовиробників, при цьому конкурсантам був доступний будь-який інструмент і фірмове програмне забезпечення ESI[tronic]. Цікаво, що фактор часу, за який конкурсант впорався із завданням, мав під час оцінювання мінімальну вагу: на перше місце тут ставиться якість.

Фіналісти, які приїхали із Запоріжжя, Полтави, Вінниці, Косова, Костополя, Рівного, Білої Церкви, Кременчука та Києва, не знали, що в останній момент організатори приготували їм додатковий сюрприз – ще один тест з теорії. Та цього разу він був з питаннями не для механіків, а для діагностів, в тому числі і електронних систем. І всі автомеханіки не просто впорались із завданням, а показали за стобальною системою результат не нижче 70 балів. Тобто навіть найслабший з них здав залік на рівні інженера-діагноста.

Такі результати хоч і стали приємною несподіванкою, але цілком логічні. Адже сучасний автомобіль складається з безлічі систем, тісно пов'язаних, а то й інтегрованих одна в одну, і тому вимоги до кваліфікації людей, що працюють з ними, постійно зростають.

Відповідно, зустріти хорошого механіка автосервісу – це значить знайти не просто людину, що розбирається в тому, з чим кожного дня безпосередньо має справу: підвісці, агрегатах трансмісії і трохи – в роботі двигуна. Сьогодні механік перетворюється у знавця автомобіля в цілому, у майстра, який глибоко розуміє роботу всіх його систем, у тому числі найскладніших електронних.

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Відрадно, що Україна в цьому питанні не відстає від загальносвітових тенденцій. Адже при всьому найвищому рівні сучасного автомобіля його власнику часто псує життя саме питання ремонту, який можуть виконати якісно далеко не на кожній СТО.

Що стосується пошуку хорошого механіка автосервісу, то конкурс-2017 виявив місця, де вони працюють. Так, перше місце посів Олександр Комарницький (СТО "Автохелф", м. Вінниця), другим став Віталій Курмак (СТО "Універсальна", м. Запоріжжя), третє місце – за Олегом Мартиновим ("Полтаваавтозапчастина", м. Полтава).



Переможених на конкурсі "Кращий механік Бош Сервіс-2017" не було: крім трьох переможців, призи отримали усі фіналисти. Трійка найкращих поїде до Франції – знайомитись із новим полігоном компанії.

Всі троє, разом з керівниками своїх станцій техобслуговування отримають можливість відвідати випробувальний полігон компанії у місті Жювенкур-е-Дамарі (Франція).

Не залишилися без нагород і інші учасники – всі дев'ять фіналістів отримали в подарунок набори фірмового електроінструменту. Будемо сподіватися, що саме такого рівня професіонали і будуть зустрічати наші автомобілі під час звернень на СТО.