Напередодні новорічних свят знайти місце для парковки у торговому центрі – завдання не з легких. Audi зняла цілу історію про пошук місця двома водіями.

В’їзд на парковку великого торгового центру. До неї під’їзджають два водії на Audi. Один – на червоному RS3, інший – на сріблястому RS7. На табло наявності місць загорається повідомлення, що вільним залишилось лише одне. Хто з них швидше його займе? Починаються шалені перегони на парковці.

Дивіться відео дотепного паркування зі звуком:

Нагадаємо, що вийшло нове покоління Audi A7 Sportback.