Більше чотирьох десятків автомобілів будуть доступні для тест-драйвів під час "Агро Авто Шоу" на столичному ВДНГ 6-9 червня.

В рамках традиційної масштабної виставки "Агро 2018" 6-9 червня 2018 року на київському ВДНГ пройде автомобільне шоу в стилі кантрі "Агро Авто Шоу".

На ньому можна буде протестувати більше чотирьох десятків автомобілів, причому на двох трасах – дорожній та позашляховій. Серед автомобілів, які будуть представлені на виставці – багато новинок, які вперше почалися продаватися в 2018 році.

На спеціально підготовленій трасі для позашляховиків можна буде перевірити прохідність SKODA Karoq та Kodiaq, Volkswagen Amarok та Tiguan Allspace, Jeep Grand Cherokee, Hyundai Santa Fe та Tucson, Renault Duster та Koleos, Mazda CX-5 та CX-9, Ford Ranger, Fiat Fullback та 500X, Mitsubishi Pajero Sport та Outlander, HAVAL H2 та H9, Subaru Forester Outback. Ці автомобілі чекають такі випробування: "швидкісна змійка", "схил-підйом" під кутами 30 та 25 градусів, подолання перешкод типу "колода", проїзд ділянок з ямами та кермування на косогорах під кутом 30 градусів.

На асфальтовій трасі можна буде спробувати динаміку та маневреність Subaru XV, Mitsubishi Eclipce Cross, Volkswagen Multivan, Polo та Passat, Hyundai Elentra, Creta та Accent, Skoda Octavia та кросоверів марки.

Записатися на проходження тест-драйву можна за посиланням.