Біткойни набирають все більше популярності. А відтак і збільшується кількість охочих придбати криптовалюту. Деякі готові навіть обміняти на неї свій автомобіль.

Видання "Автоцентр" склало цікавий рейтинг авто, які продають за біткойни. Зауважимо, що наразі курс біткойну складає трохи більше 14 тисяч доларів.

1. У Києві виставили на продаж Volkswagen Passat CC 2012 року з пробігом 180 тисяч кілометрів. Ціна – 1 біткойн або 14,5 тисяч доларів.

2. У Дніпрі за 1 біткойн або 12 тисяч доларів (оголошення додано 1 грудня, коли курс був значно нижче) пропонують купити BMW E60 525i 2004 року, пробіг – 200 тисяч кілометрів.

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3. А от за 6 біткойнів і бажання придбати до колекції раритет можна вирушити до Львова за ГАЗ-12 Зим.

4. На початку листопада у Харкові за 6 біткойнів або 43,5 тисячі доларів виставили на продаж Tesla Model S 2013 року. Проте враховуючи нинішній курс біткойна, ціна, мабуть вже неактуальна. Власнику доведеться вдвічі зменшити апетити на криптовалюту.

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5. "Можливий продаж за BITCOIN, готовий віддати за 2,98 BTC, торг", – так було підписано оголошення про продаж Mercedes-Benz ML 500 2006 року ще у жовтні. Також власник був готовий отримати 15 тисяч доларів за своє авто. Якщо він його не продав, то можна домовитися з власником про вигідну покупку за майже біткойн.