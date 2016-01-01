Якщо порівнювати вартість нових автомобілів у доларах, багато з них за 5-7 років серйозно подешевшали. Які саме?

Якщо порівнювати вартість нових автомобілів у долларах, багато з них за 7 років серйозно подешевшали. Які сами?

Щоб визначити, як змінились ціни на популярні автомобілі в Україні, фахівці компанії AUTO-Consulting порівняли вартість автомобілів у доларах США у 2011-2013 та 2018 роках. Адже ціни в гривнях через падіння національної валюти, звісно, порівнювати нема чого – вони виросли у кілька разів. П’ять-сім років тому за долар давали 8 гривень, сьогодні – 27 гривень.

Малий клас

ZAZ Sens в 2011 році коштував від 59840 грн. або $7480. Зараз ця модель коштує – 190 400 грн. або $6923. Тобто ЗАЗ за 7 років подешевшав майже на півтисячі доларів США.

Hyundai Accent в 2011 р. з 1,4 л бензиновим мотором потужністю 107 к.с. і 5МТ, коштував 111 500 грн. або $14437. Сьогодні Accent пропонують від 347 300 грн. або $ 12629. Тобто ця модель подешевшала майже на півтори тисячі доларів США.

KIA Rio у 2012 році з 1,4 л з бензиновим мотором потужністю 107 к.с. і 5МТ, коштував 121 600 грн. або $15200. Сьогодні Rio пропонують від 407 337 грн. або за $ 14812. Подешевшав майже на $ 400.

Skoda Rapid в 2013 р з бензиновим мотором 75 л.с. і 5МТ продавали за ціною від 122 810 грн. або $15351. Сьогодні Rapid пропонують від 412 539 грн. або за $ 15000. Мало того, що на $350 дешевше, та ще й з більш потужним мотором.

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С-клас

Серед моделей С-класу, наприклад, KIA cee'd в 2012 р з 1,4 л бензиновим мотором потужністю 100 к.с. і 6МТ коштував від 141 860 грн. або $17732. Сьогодні цю модель пропонують від 433 432 грн. або від $ 15761. Тобто ця модель стала дешевше майже на $2000!

Hyundai i30 в 2012 р з 1,4 л бензиновим мотором потужністю 100 к.с. і 6МТ коштував від 142500 грн або $18437. Сьогодні цю модель пропонують від 516 600 грн. або - $ 18785. Тобто i30 трохи (на 350 доларів США) подорожчав.

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D- та Е-класи

Mazda6 в 2013 р з дволітровим бензиновим мотором потужністю 165 к.с. і 6МТ коштувала від 239900 грн. або $29987. Сьогодні Mazda6 пропонують від 709 500 грн. або $ 25800 - подешевшала більше, ніж на $4000.

Mercedes-Benz C-клас в 2011 р в версії C200 CDI BlueEFFICIENCY з мотором потужністю 136 к.с. коштував від 30195 євро. Сьогодні С-клас пропонують від 876 212 грн. або 27381 євро. Майже на 3 тисячі євро дешевше!

BMW 3-ї серії в 2011 року в версії 318і з мотором потужністю 136 к.с. коштував від 27200 євро. Сьогодні "трійку" пропонують від 756 981 грн. або від 23655 євро. Більше, ніж на 3500 євро дешевше!

Toyota Camry в 2011 р c 2,4 л бензиновим мотором потужністю 180 к.с. і 6АКПП коштувала від $ 33050. Сьогодні її пропонують від 790000 грн. або - $ 28727. "Кемрі" стала дешевше майже на $4500.

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Кросовери

Renault Sandero Stepway в 2012 р з 1,6 л. бензиновим мотором потужністю 84 л.с. і 5МТ продавали від 123 900 грн. або $15487. Сьогодні Stepway пропонують від 342 900 грн. або $12469. Міський кросовер став дешевше на $3000!

KIA Sportage в 2012 році з 2-літровим бензиновим мотором потужністю 166 к.с. і 5МТ продавали від 194 300 грн. або - $24287. Сьогодні Sportage пропонують від 551 351 грн. або $20049. Кросовер подешевшав більше, ніж на 4000.

Volkswagen Tiguan в 2011 році з 1,4 л бензиновим мотором потужністю 122 к.с. і 6МТ пропонували від $30400. Сьогодні його ціна від 959 098 грн. або $34876. Подорожчав майже $4500.

Mazda CX-5 в 2012 році з дволітровим бензиновим мотором потужністю 150 к.с. і 6МТ продавали від 239900 грн. або $29987. Сьогодні СХ-5 пропонують від 678000 грн. або $ 24656. Кросовер подешевшав більше, ніж на 5000.

BMW X5 в 2011 р продавали від 53350 євро. Сьогодні ціна стартує з 1566896 грн. або 48965 євро. Подешевшала майже на 4400 євро!

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Mercedes-Benz ML в 2011 році у версії 300 CDi потужністю 190 к.с. продавали від 46 627 євро. Сьогодні це Mercedes-Benz GLE, ціни на який стартують з 1469660 грн. або з 45926 євро. Тобто в новому поколінні мерседесовській SUV став дешевше майже на 700 євро.

Резюме “Авто24”

Таким чином, лідерами зниження цін стали такі популярні моделі, як, Mercedes-Benz C-класу - на 3000 євро, BMW 3-ї серії - на 3500 євро, Mazda6 - на $ 4000, KIA Sportage - більше, ніж на $ 4000, Toyota Camry - на $4500, Mazda CX-5 - на $5000.

У той же час, деякі моделі подорожчали. Найбільше зростання ціни у Volkswagen Tiguan - на $4500.

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