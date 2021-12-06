Це не лише елітні Rolls-Royce, але й старенькі позашляховики Daewoo Musso.

Українці в листопаді 2021 року купили 8,7 тисяч нових легкових автомобілів та привезли близько 60 тисяч вживаних авто. Причому возять не лише популярні моделі, але й екзотичні. Портал ТопЖир визначив найбільш екзотичні автомобілі, які з'явились в Україні в листопаді 2021 року.

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Які рідкісні вживані автомобілі ввозять українці:

Alfa Romeo GTV 1998 р.

Audi Coupe 1993 р.

BMW 850 1992 р.

Chevrolet Corvette 2015 р.

Chevrolet SSR 2005 р.

Daewoo Musso 1998 р. (аналог SsangYong)

Ford Crown Victoria 2007 р.

Honda Prelude 1997 р.

Honda Stepwgn 2019 р.

Jaguar XJR 1998 р.

Mercedes W124 різних версій 1992-1998 років (6 штук)

Rolls-Royce Cullinan 2018 року ("биток" із США)

Rolls-Royce Wraith 2014 р.

Subaru BRZ 2014 р.

Subaru SVX 1996 р.