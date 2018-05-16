З нагоди проведення Фіналу Ліги Чемпіонів по футболу буде повністю або частково перекрито рух на багатьох вулицях в центрі столиці. Пропонуємо ознайомитись зі схемою перекриття.

Любов київської влади до перекриття вулиць набирає обертів. Після того, як була повністю блокована одна з центральних площ столиці, водіям був вготований наступний сюрприз – масове блокування вулиць з нагоди проведення Фіналу Ліги Чемпіонів з футболу.

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Втім не всі вулиці будуть перекривати повністю. В КМДА все ж зважили на потреби водіїв і навіть зробили вигляд що намагалися знайти компроміс.

Часткове перекриття планується на наступних вулицях:

Нагадаємо, що Київ зупиниться в заторах через футбольних вболівальників.