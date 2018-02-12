Який вибрати двигун – рішення не менш важливе, ніж вибір кузова. Що краще, бензин чи дизель, потрібно вирішувати, зваживши всі деталі. Поговоримо про них.

Що краще, бензин чи дизель – питання не зовсім коректне. Вирішуючи, який вибрати двигун, потрібно виходити насамперед з умов, в яких буде експлуатуватися автомобіль.

Плюси і мінуси

Бензиновий двигун. Споживає бензин, який загорається в циліндрах від свічок запалювання. Середньостатистична бензинова машина майже завжди буде спритнішою, тихішою і менш вимогливою до якості палива порівняно з дизельною, з мотором приблизно однакового обсягу. Не менш важливо, що в бензиновому моторі відсутні супердорогі вузли, які є в дизелі – форсунки і насос високого тиску.

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У деяких випадках економія на паливі для дизелей незначна або геть надумана, і на перший план при виборі типу двигуна виходять особисті уподобання майбутнього користувача.

Переваги дизельного двигуна

У дизельного двигуна паливо загорається від стиснення, тому у нього зовсім немає однієї з найпримхливіших систем – системи запалювання. Зате звичайні деталі дизелів часто дорожчі за такі же для "бензинки" – вони повинні бути більш міцними. У всіх нинішніх дизелів є турбіна, досить хитрий і вразливий агрегат. Але зате у дизельного двигуна свій істотний плюс – як правило, він на 20-30% економічніший за бензиновий. І нарешті, у дизеля високий крутний момент, причому неодмінно – у нижньому діапазону обертів. На ходу це відчувається у вигляді впевненого підхоплення при великому навантаженні машини.

Турбіна – рано чи піздно це слово знатиме кожен власник дизеля. Вона підвищує віддачу двигуна, проте її треба берегти щодня, а ще її важко і дорого ремонтувати.

У бензинових двигунів стало більше недоліків

Однак, порівнювати недоліки та переваги напряму сьогодні буде неправильним, у кожному конкретному випадку потрібен зважений підхід. Оскільки в ході еволюції двигунів моторобудівники дуже зблизили характеристики двох типів агрегатів один до одного, і рішення, що краще – бензин чи дизель – найчастіше зводиться лише до чисто суб'єктивного вибору і особистих переконань, а не до логічних висновків.

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Виходить, що принципові недоліки одного типу моторів конструктори нівелюють, переймаючи переваги другого типу. Так, багато дизелів, навіть недорогі, сьогодні працюють без характерного шуму і вібрацій, тобто цілком комфортно. У той же час, бензинові мотори поступово втрачають "апетит", завдяки турбінам і роботизованим трансмісіям витрачаючи по 6,0 – 6,5 л/100 км в найнесприятливішому міському режимі. Також багато моторів на легкому паливі завдяки турбіні навчилися хорошій тязі в нижньому діапазоні обертів.

На жаль, не обійшлося на шляху прогресу і без втрат. Щодо конструктивної простоти і ресурсу, бензинові побратими подалися назад, відразу на кілька пунктів, отримавши ряд корисних, але складних пристроїв, які звичайно ж не додають надійності: багатоклапанні головки з системами фазозміщення, безпосереднє впорскування, турбонаддув або приводний компресор.

Головне питання

Прочитавши сотні корисних порад і занурившись у вир дискусій на тему що краще, бензин чи дизель, і який вибрати мотор, користувач повинен відповісти на головне для себе питання: як довго і в якому режимі він збирається експлуатувати свою майбутню машину?

Автомобілі з дизелем часто мають більший запас ходу, ніж бензинові аналогі. Проте, це правило треба перевіряти для кожної моделі.

Так, дизелі в масі своїй економічніші, але коштують вони помітно дорожче. Значить, щоденні пробіги дизеля повинні бути значними, щоб машина окупилася в реальному майбутньому. Потрібно врахувати ризики, пов'язані з імовірністю заправитися неякісною соляркою, адже подальший ремонт паливної апаратури часом обертається не однією тисячею доларів. Також природний знос ТНВД і форсунок рано чи пізно призводить до ремонту, причому дуже недешевого. Той, хто їздить на дизелі більше десяти років, повинен бути готовий до цього.

Заслужено люблять дизелі ті, чиї поїздки носять комерційний характер, хто їздить і багато, і далеко: навантажена машина з дизелем на трасі майже завжди енергійніша і безпечніша при обгонах, ніж така ж бензинова. Правда, у малолітражних дизельних легковиків діапазон ефективної тяги сьогодні дуже вузький – близько 1500-2500 об/хв.

Паливний насос високого тиску дизельних моторів має складну будову і потребує надвисокої точності при виготовленні. Тому він дуже дорогий і сам по собі, і в ремонті.

Не можна скидати з рахунків ще один фактор комфорту: багато сучасних дизелів настільки ефективні, що вони не мають надлишків тепла для ефективної роботи "пічки". Відповідно, в поїздках взимку на короткі відстані салон не встигає як слід прогрітися.

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Бензиновий мотор буде дешевшим в обслуговуванні та ремонті. Його фамільні гідності проявляться, коли водієві захочеться промчатися з вітерцем на порожній ділянці дороги. Простіше буде із заправками – взимку бензин не мерзне, що іноді буває з дизпаливом. Ще один безперечний аргумент апологетів "бензинок" – в можливості укомплектувати їх газобалонним обладнанням, а це майже вдвічі знижує витрати на паливо. Втім, не на всі сучасні бензинові двигуни можна поставити газ.

Переваги і недоліки бензинового двигуна

Плюси

+ Краща пристосованість до швидкісної їзди, широкий динамічний діапазон

+ Більш комфортна робота з точки зору акустики

+ Ремонт і сервіс дешевші

+ Можливість переобладнання під ГБО (не завжди)

Мінуси

- Витрата бензину в рівних умовах вища

- Гірша динаміка при повному завантаженні машини

Переваги і недоліки дизельного двигуна

Плюси

+ Витрачає мало палива

+ Зазвичай більш тяговитий

Мінуси

- Як правило, дорогий сервіс та ремонт

- Характерне гучне звучання і вібрації (в сучасних цього нема)

- Вузький діапазон ефективної тяги

- Деякі моделі відрізняються малою віддачею тепла і холодною «пічкою».

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